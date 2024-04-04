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На Алтае проверили ситуацию в поселке, глава которого переплыл лужу

Прокуратура Алтая проверила ситуацию в поселке, глава которого переплыл лужу

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Shutterstock/sunakri

Сотрудники прокуратуры Алтайского края посетили поселок Солнечный, глава которого переплыл лужу, чтобы привлечь внимание властей к ситуации с паводком в населенном пункте. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

4 апреля представители прокуратуры, МЧС, полиции, социальных служб и муниципалитета прибыли в населенные пункты Санниково и Солнечный Первомайского района, чтобы оценить масштабы подтопления и принять меры по устранению последствий паводка. Пострадавшим от стихии местным жителям объяснили, как обратиться в органы власти для получения компенсации. Жители Солнечного сказали, что уровень грунтовых вод начинает снижаться.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальные прокуроры на вверенной им территории продолжают надзорные мероприятия по контролю за половодьем», — отмечается в сообщении помощника прокурора края Марии Антошкиной.

По ее словам, круглосуточно работает «горячая линия».

До этого в соцсетях было опубликовано видео, на котором глава поселка Солнечное Алексей Дуров проплыл по затопленной улице и пожаловался на бездействие со стороны властей района. В свою очередь глава Первомайского района (где находится поселок) Юлия Фролова в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковала Дурова за «купание в сточных водах» и отметила, что в сложной ситуации руководители должны предпринять меры для решения проблемы.

Ранее глава Алтайского края назвал причину необычного паводка в регионе.

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