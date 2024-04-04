Депутаты потребовали проверить возможную причастность США и Украины к подрыву газопроводов

Следственный комитет РФ проведет процессуальную проверку по обращению группы депутатов Госдумы и общественных деятелей на предмет возможной причастности США и Украины к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает Комсомольская правда.

Парламентарии считают, что подрыв «Северных потоков» могли совершить специалисты НАТО с помощью норвежцев под прикрытием украинцев.

Обращение подписали депутаты Андрей Красов, Николай Харитонов и Яна Лантарова, а также философ и политолог Александр Дугин и бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.

«То, что подрыв «Северных потоков» — дело рук не украинских пловцов, а результат огромной работы спецслужб НАТО, ясно из активности альянса в Балтийском море», — говорится в материале КП.

Из депутатского обращения следует, что в марте 2022 года в Норвегии встретились представители спецслужб США и этой страны, а в июне начались ежегодные учения в Балтийском море под названием BalticOperations 22.

Именно тогда, уверены авторы запроса, американские водолазы-подводники установили взрывчатку на газопровод.

«26 сентября 2022 года, в день взрыва на «Северных потоках», самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon ВМФ Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и стал детонатором», — цитирует депутатский запрос КП.

В документе отмечается, что незадолго до того восточнее острова Борнхольм действовала группа ВМС США, Германии и Латвии. Всего девять военных кораблей НАТО, в числе которых, к примеру, десантный корабль Kearsarge (LHD-3), десантный вертолетоносец Arlington (LPD-24), а также фрегат Schleswig-Holstein, разведчик Oste, минный тральщик BadBevensen.

Кроме того, авторы запроса пишут о нестандартных и нелогичных передвижениях некоторых гражданских судов. Например, британский танкер British Achiever, сухогруз Grand Т из Панамы и польский рыболовецкий траулер Svi7 отклонились 22-24 сентября от своих маршрутов и проследовали в районах рядом с местами будущих подрывов газопроводов.

Эти факты, по мнению депутатов, свидетельствует о причастности к подрыву спецслужб стран НАТО.

Украинская яхта «Андромеда» и сотрудники спецслужб этой страны, считают авторы документа, осуществляли операцию прикрытия.

Помимо СК РФ, документ направлен в правоохранительные органы Германии, Франции, США и Кипра — туда, где могут содержаться сведения об обстоятельствах подрыва, отмечает КП.