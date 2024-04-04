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В Ставропольском крае пожарные тушат возгорание на заводе «Невинномысский Азот»

В Невинномысске под Ставрополем произошел пожар на заводе «Невинномысский Азот»

Пожар произошел на химическом заводе «Невинномысский Азот» (крупный производитель азотных удобрений и аммиака, входит в холдинг «ЕвроХим») в Невинномысске в Ставропольском крае. Об этом сообщает мэр города Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

«Произошло возгорание градирни одного из водооборотных циклов», — сказано в публикации.

Согласно информации градоначальника, воспламенившийся объект не использовался, находился на ремонте.

«Пострадавших нет», — сообщил мэр.

В публикации отмечается, что жизни и здоровью населения на данный момент ничего не угрожает. Анализы концентрации токсичных веществ в атмосфере свидетельствуют, что воздух не загрязнен. К тушению пожара, по данным МЧС, привлечены 43 спасателя и 11 единиц техники. Открытое горение уже ликвидировано. Предприятие функционирует в штатном режиме.

До этого в бетонном колодце в промышленной зоне Уфы загорелась нефтяная пленка. Жители города Уфы заметили столб черного дыма в промышленной зоне, после чего обратились в экстренные службы.

Ранее в Ростовской области загорелся завод полимерных изделий.

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