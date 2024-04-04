Зюганов поделился видением идеальной молодой семьи в России

Молодая российская семья должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех пенсионеров. Таким мнением поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает РИА Новости.

«Молодая семья должна состоять из следующих: папа, мама, у них трое детей минимум и четыре престарелых родителя-пенсионера», – сказал лидер партии на пресс-конференции.

По мнению главы КПРФ, глава ячейки общества должен быть «умным, талантливым и крепким человеком».

Также Зюганов указал, что отец семейства должен обладать 5 тыс. кв. м земли, чтобы приучать детей любить природу.

В начале апреля были названы категории россиян, которым выгодны включения встроенной мебели в ипотеку.

До этого россиян предупредили о негативном влиянии студий на жизнь молодых семей.

Ранее Путин заявил о продлении программы «Молодая семья».