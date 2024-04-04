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Эксперт объяснил, почему россияне стали чаще переносить номера между операторами

Аналитик Муртазин: россияне переносят номера между операторами ради скидок

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Depositphotos

Россияне часто подают заявки о переносе номера между операторами, чтобы добиться скидок от своего оператора, который будет пытаться удержать абонента. Об этом в интервью НСН рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«То есть, человек подает заявку о переносе номера, хотя его удовлетворяет его оператор, услуги и прочее. Когда он получает эту скидку или не получает, он остается у своего оператора. Операторы в последние годы, как правило, не дают скидки, потому что это пагубная практика, они видят, что абонент все равно остается у них», — отметил Муртазин.

Формальной причиной отказа, по его словам, являются неверно указанные данные.

До этого сообщалось, что в 2023 году в России почти на 50% выросло число заявок на перенос мобильного номера от одного оператора к другому.

В начале марта в Сбере рассказали о новой схеме телефонных мошенников. Злоумышленники начали похищать деньги россиян, используя функцию трансляции экрана.

Преступная схема выглядит следующим образом: мошенники создают фейковый аккаунт с логотипом банка, а затем звонят клиентам с вопросом, обновляли ли те банковское мобильное приложение.

Если ответ отрицательный, голос в трубке сообщает, что необходимо дождаться звонка от профильного специалиста. Затем с аккаунта, где есть функция трансляции экрана, звонит сообщник. Он объясняет клиенту, что звонит по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии, и просит включить режим демонстрации экрана.

Ранее россиянам назвали способы обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона.

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