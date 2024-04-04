Украинская модель разбилась на Ferrari в Италии

В Италии в аварии погибла украинская модель Анна Краевская. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным издания, автомобилем управлял житель Швейцарии Хюсни Кестай, известный как Dj Style Q. Автомобиль Ferrari двигался на скорости около 320 км в час и врезался в ограждение, в результате чего его разорвало на части. После этого начался пожар — тела Краевской и Кестая сильно обгорели.

По предварительным данным, за несколько часов до аварии Dj Style Q играл в швейцарском клубе. Он женат, у него двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово с матерью. Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии.

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