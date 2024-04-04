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ФСБ возбудило дело о диверсии после отключения электричества на севере Петербурга

«Фонтанка»: ФСБ возбудило дело о диверсии после отключения света в Петербурге

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело по статье о диверсии после масштабного отключения электроснабжения на севере Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, сбой на подстанции в Красногвардейском районе города произошел в ночь на 3 апреля. В результате без электричества остался соседний район и Ленинградская область.

Отмечается, что авария могла стать результатом диверсии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали постороннего, проникшего на подстанцию на Екатерининском проспекте. После себя злоумышленник оставил поврежденное оборудование.

Как сообщается, около трех часов ночи в полицию стал поступать сообщения о хлопке в районе электроподстанции. В соцсетях местные жители рассказали о грохоте, после которого пропало электричество.

В ПАО «Россети Ленэнерго» подчеркнули, что электроснабжение было восстановлено к половине седьмого утра. Причиной отключения в компании назвали технологическое нарушение на оборудовании. Как именно оно произошло, комментировать не стали.

Накануне на энергоподстанции в Подольске произошло возгорание, в части города пропало электричество.

Ранее в Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела.

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