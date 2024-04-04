Следователи сообщили детали расследования махинаций во Всероссийском обществе глухих

Следователи Следственного департамента МВД России продолжают предварительное расследование уголовного дела о хищении имущества Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ). Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По версии следствия, сообщники в руководстве общества, избавлялись от якобы непрофильных активов, продали несколько зданий организации по существенно заниженной цене. Ущерб из-за этих действий оценили в более чем 200 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере». Полиция провели обыски в жилищах и офисных помещениях в Москве, Казани, Новосибирске, Твери, Омске и Калининграде. Обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственные документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

До этого президента ВОГ и члена центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Станислава Иванова задержали в связи с махинациями с недвижимостью, принадлежавшей ВОГ. По данному делу задержано почти все руководство центрального аппарата организации.

О задержании руководства ВОГ стало известно 20 февраля. Среди задержанных также оказались первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент, председатель Татарского отделения Венера Гаулстон, помощник президента Михаил Брагин, бывший вице-президент организации Вадим Иванченко и другие бывшие руководители и сотрудники организации. В прошлом году за подобные аферы с недвижимостью в Москве был осужден предыдущий президент ВОГ Валерий Рухледев.

Ранее полковник в Балашихе похитил 111 млн рублей.