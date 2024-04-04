Россиянам рассказали, что будет с ценами на макароны в 2024 году

В 2024 году резкого повышения цен на макароны не предвидится, они подорожают на 8-10%. Об этом в интервью РИАМО сообщил сооснователь и CEO онлайн-сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. Он напомнил, что существенный рост стоимости данного продукта (на 30%) произошел в 2021-2022 годах. При этом, по его словам, в прошлом году макароны даже дешевели.

«Ключевым фактором, который в данный момент влияет на цену макарон, является качество используемого сырья, мука подорожала на 15% еще в конце 2023 года. Также подорожали стоимость производства и логистические затраты», — объяснил Калугин.

Он напомнил, что в декабре 2023 года Минсельхоз РФ ввел запрет на экспорт твердых сортов пшеницы на полгода. Без данной меры, по мнению эксперта, подорожание макарон было бы гораздо более существенным.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства акции крупнейшего в России производителя макаронных изделий — группы «Макфа».

Судебное заседание запланировали на 9 апреля. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, иски подали к бывшим депутатам Госдумы Вадиму Белоусову и Михаилу Юревичу, их родственникам и всем, имеющим доступ к управлению компаниями концерна. В публикации уточнили, что парламентарии нарушили антикоррупционное законодательство.

Ранее ученые выяснили, что макароны и хлеб могут вызывать бессонницу у женщин.