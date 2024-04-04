«Меняет ДНК»: врач рассказал, чем опасно курение вейпов

Курение вейпов и электронных сигарет действительно может приводить к изменению ДНК человека, а также провоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-генетик Александр Резник, комментируя результаты исследования ученых из Калифорнийского университета.

Однако эксперт уточнил, что данные результаты были получены на основе совместного курения традиционных сигарет и электронных.

«Ученые, проведя анализ 3,5 тыс. различных образцов, сделали вывод — рекомендовать в качестве способа отказа от курения электронные сигареты не стоит», — добавил он.

Резник также добавил, что у специалистов пока нет данных о том, какой процент контрафакта представлен на рынке электронных сигарет, а также о качестве основы для наполнения сигарет. Однако врач подчеркнул, что электронные сигареты и вейпы точно не помогут сократить употребление никотина и могут навредить здоровью.

Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров до этого говорил, что производители часто добавляют в вейпы и электронные сигареты различные пищевые добавки, из-за чего они могут вызывать психозы. Речь идет о таких веществах, как глицерин, акролеин – они считаются безопасными, только когда человек их ест, а не вдыхает, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Тольятти пятиклассница выкурила электронную сигарету и оказалась в больнице.