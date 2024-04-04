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В Шереметьево прокомментировали сообщения о задымлении

В Шереметьево заявили о штатной работе после сообщений о задымлении

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Shutterstock

В пресс-службе Шереметьево прокомментировали сообщения СМИ о задымлении. Как сообщили «Газете.Ru», аэропорт работает в штатном режиме.

«Аэропорт работает штатно», — сказали в пресс-службе.

4 апреля издание РБК со ссылкой на очевидцев сообщило, что в аэропорту Шереметьево прозвучало сообщение о задымлении, людей попросили покинуть здание. На опубликованном в Telegram-канале РБК видеоролике по громкой связи звучит сообщение о необходимости немедленно покинуть здание, люди стоят около входа в Шереметьево со стороны паркинга.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, задымление в аэропорту было частью тренировки эвакуации. Отмечается, что к настоящему моменту она уже завершена.

Ранее россиянин выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы не опоздать на рейс.

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