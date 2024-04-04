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Песков объяснил, почему Путин чаще проводит рабочие встречи по видео

Песков: часто работа Путина в формате видеоконференции оказывается эффективной

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в своем рабочем графике комбинирует и прямую форму общения, и продолжает работу в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Так он прокомментировал вопрос во время брифинга, почему глава государства накануне провел несколько рабочих встреч по ВКС. Он пояснил, что зачастую работа в дистанционном формате оказывается эффективной.

«В данном случае речь идет о комбинировании различных форм работы с задействованием формата ВКС. И то, и другое оказывается эффективной», — заключил Песков.

До этого Владимир Путин принял участие в открытии новых социальных объектов в Донецке, Мариуполе и Луганске по видеоконференцсвязи. По информации РИА Новости, в Донецкой народной республике открылся ГБУ ДНР «Донецкий республиканский перинатальный центр им. профессора В.К. Чайки» (ГБУ ДНР РПЦ). Общая площадь нового объекта составила 28 тысяч квадратных метров. Центр стал самым современным в республике медучреждением в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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