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В Союзе торговых центров указали на возвращение интереса россиян к боулингу

Вице-президент СТЦ Люлин: в России вернулся интерес к боулингу

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В России вернулся интерес к боулингу, который начал переживать второе дыхание. Об этом НСН рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, в стране после затишья спроса начали открываться новые большие залы для игры.

«У боулинга была большая просадка. Операторы развлекательные были в кризисе, многие закрывались. Но сейчас есть оператор, который переизобрел боулинг. Он открывает большие залы с множеством дорожек. И это концепция сейчас активно развивается», — уточнил специалист.

Эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров, в свою очередь, отметил, что боулинг на данный момент является «очень прибыльной историей».

«Я не знаю людей, которые планируют открывать новые кинотеатры, зато я знаю людей, которые планируют открывать боулинги», — рассказал он.

27 марта сообщалось, что Союз торговых центров (СТЦ) РФ выступил с предложением снять еще 550 российских фильмов до 2030 года, чтобы поддержать работу кинозалов. При этом практику неофициального показа зарубежных фильмов в СТЦ назвали ненадежной и мешающей развитию.

Ранее стало известно, что «Мегамаркет» займет торговые площади магазинов IKEA в России.

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