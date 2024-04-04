Подростки избили и ограбили мужчину возле магазина в Ленобласти

В Кировском районе Ленобласти трое подростков напали на прохожего возле магазина, мужчину жестоко избили и ограбили. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел возле магазина «Росал» в городе Отрадном, около трех часов ночи 4 апреля в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что трое неизвестных избили и ограбили его. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с ранами на локтях, лбу, левой щеке и гематомой в области правого глаза.

Незнакомцы отобрали у россиянина восемь тысяч рублей и телефон. Подозреваемыми в совершении нападения оказались трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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