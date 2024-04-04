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Врач рассказала, какие заболевания повышают риск появления перхоти

Врач Захарова: сахарный диабет повышает риск появления перхоти

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Depositphotos

Сахарный диабет и иммунодефицит могут увеличить риск возникновения перхоти, рассказала «Москве 24» врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Анна Захарова.

Кроме того, к шелушению кожи головы могут приводить некоторые дерматологические заболевания, например, себорейный дерматит, экзема, псориаз, атопический и контактный дерматит, ихтиоз и стригущий лишай, добавила эксперт. По ее словам, к факторам, провоцирующим проблему, также относятся хронические стрессы, изменение гормонального фона, плохое питание и неправильный уход за кожей головы.

Чтобы справиться с недугом, Захарова советует обратиться к дерматологу, который поставит точный диагноз и назначит лечение. До похода к врачу она рекомендует научиться справляться со стрессом и изменить свой рацион питания. В него стоит включить больше фруктов и продуктов, богатых цинком и витаминами группы В.

«Нужно правильно ухаживать за волосами. Не мыть голову очень горячей водой, реже использовать средства для укладки, фен и плойки. При выборе специальных шампуней и других косметических продуктов в первую очередь необходимо ориентироваться на тип кожи», — добавила врач.

Эксперт в области правильного питания и автор книг о здоровом образе жизни Роб Хобсон до этого рассказал, что появление перхоти может сигнализировать о недостатке биотина (витамина В7) и кислот омега-3 в организме.

Ранее трихолог дала советы, как избавиться от перхоти.

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