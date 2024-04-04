В Госдуму внесен законопроект об ответственности за провоз в РФ опасных биоорганизмов

Законопроект об ответственности за провоз в Россию патогенных биологических организмов внесен в Государственную думу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев.

Авторы законопроекта предлагают за провоз в Россию опасных вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза, ввести наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Также предусматривается до 8 лет лишения свободы за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами и пятилетние принудительные работы.

По мнение Пискарева, принятие закона будет способствовать укреплению безопасности Российской Федерации.

В начале этой недели стало известно, что сотрудники ФСБ нашли в автомобиле, который пытался пересечь участок латвийско-российской границы, православные иконы и церковную утварь со взрывчаткой иностранного производства. Сотрудник МВД Дмитрий Белоцерковский заявил, что количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом. Предполагается, что контрабанду хотели доставить в Москву с Украины через европейские страны.

4 апреля стало известно, что фигуранту дела предъявлено обвинение, он арестован на два месяца.

Ранее в Кремле назвали инцидент со взрывчаткой в иконах еще одним тревожным сигналом.