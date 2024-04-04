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Суд заочно арестовал украинского националиста Корчинского

Суд заочно арестовал призывавшего сжигать храмы украинского политика Корчинского

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Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского по делу о возбуждении ненависти. Об этом свидетельствуют данные на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Согласно карточке с информацией по делу, ходатайство следствия было удовлетворено. Корчинскому заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности, совершенные публично с использованием интернета и с угрозой применения насилия).

Согласно решению суда, избранная Корчинскому мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с задержания на территории РФ. Он был объявлен в международный розыск за призывы сжигать храмы Московской патриархии.

В марте стало известно, что областной совет Тернопольской области Украины наградил украинского националиста, бывшего солдата дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунку) Гунько почетным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной».

До этого Россия передала Канаде запрос на выдачу Гунько, но получила отказ. Канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя государствами.

Ранее на границе с Россией ликвидировали спонсора «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (признан в РФ террористической организацией).

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