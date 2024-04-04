В Новосибирске двое молодых мужчин жестоко избили пенсионера ради телефона

В Новосибирске двое молодых мужчин напали на пожилого человека, избили пенсионера и отобрали у него телефон. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Драку во дворах жилых домов по улице Вокзальной заметил наряд Росгвардии, патрулировавший участок, двое молодых мужчин избивали пожилого человека. Когда правоохранители вмешались, один из дерущихся выбросил на землю сотовый телефон.

Выяснилось, что гаджет принадлежит пенсионеру, а мужчины силой отобрали его. Имущество пострадавшему вернули, грабителей, попытавшихся оказать сопротивление сотрудникам Росгвардии, удалось задержать, злоумышленники доставлены в отдел полиции.

В Тольятти 44-летнего мужчину признали виновным в совершении двух преступлений с применением насилия. В июле 2023 года безработный местный житель подкараулил пожилого тольяттинца, проследовал за ним в подъезд, где избил его и ограбил.

Ранее пенсионер поджег дом родственницы из-за спора о холодильнике.