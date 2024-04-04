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Полуторагодовалая девочка оказалась под колесами отцовской машины и попала в реанимацию

«V1»: в Приморье отец задавил полуторагодовалую дочь, выезжая со двора

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FotograFFF/Shutterstock

В Спасском районе Приморья отец случайно задавил полуторагодовалую дочь. Об этом сообщает «V1».

Инцидент произошел в селе Дубовское Спасского района Приморья. 46-летний местный житель выезжал со двора частного дома на автомобиле Toyota Probox. Во время маневра мужчина не заметил, как под колесами авто оказалась его маленькая дочь.

Полуторагодовалую девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в отделение реанимации, ребенок получил многочисленные травмы, врачи борются за ее жизнь. Известно, что отец ребенка неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В дагестанском селе Кавкамахи местный житель случайно наехал на сына, мужчина работал на «КамАЗе», он цеплял к большегрузу прицеп и двигался задним ходом. Во время маневра отец не заметил 13-летнего сына, который стоял между прицепом и грузовиком, и задавил ребенка. Спасти мальчика не удалось.

Ранее мать задавила шестилетнего сына, забрав его после уроков на машине.

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