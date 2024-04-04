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Увеличилось число арестованных по делу о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане

По делу о хищении 2,8 млрд у «Россетей» в Дагестане арестованы восемь человек

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В деле о хищении 2,8 млрд рублей у компании «Россети» в Дагестане число фигурантов увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Советский районный суд Махачкалы арестовал директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева и еще семерых предполагаемых участников организованной преступной группировки.

Следователи полагают, что Мухумаев вместе с сообщниками, в число которых входили руководители нескольких строительных компаний, в составе ОПГ похитили около 2,8 млрд рублей, принадлежавших ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа».

Предполагается, что в процессе создания в Дагестане комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных объемы и стоимость работ завышались. Кроме того, использовалось ненадлежащее оборудование.

3 апреля стало известно, что директора филиала «Россетей» в Дагестане арестовали на два месяца.

Ранее в здании «Дагэнерго» в Махачкале прошли обыски.

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