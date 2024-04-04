Большинство россиян стараются заниматься спортом по мере возможностей

Большинство россиян по мере сил стараются вести активный образ жизни: как показало исследование, которое провели эксперты сети фитнес-клубов Pride Fitness, только 32% россиян вообще не занимаются спортом. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Кроме того, 11% отметили, что лишь время от времени добавляют в свою жизнь немного физической активности. А вот осознанные спортивные нагрузки есть больше чем у половины опрошенных.

Те, кто не занимается спортом совсем или делает это только изредка, обычно объясняют это отсутствием мотивации (52%), нехваткой времени (43%), дороговизной клубных карт и персональных тренировок (31%), а также отдаленностью фитнес-клубов и спортплощадок (22%).

Среди всех тех, в чьей жизни спорт обычно присутствует, 13% тренируются в фитнес-клубах самостоятельно, 5% — с тренером, 3% ходят на групповые тренировки, а еще 37% занимаются дома или на улице.

При этом регулярными тренировками могут похвастать только 18% респондентов. 51% занимаются спортом в зависимости от настроения и возможности, 17% россиян начинают активно посещать тренировки только перед летним сезоном, а еще 14% — перед отпуском или важным событием.

«Этот тренд подтверждается и посещаемостью фитнес-клубов. По данным нашей сети, осенью и зимой как минимум дважды в неделю в спортзал ходит примерно каждый третий, а вот весной это уже каждый второй. Также весной традиционно вырастают продажи абонементов», — прокомментировала Ирина Исаева, коммерческий директор Pride Fitness.

При этом в целом только 29% россиян вообще никак не следят за своей фигурой, еще 36% стараются всегда поддерживать себя в форме. Остальные, как правило, начинают усиленно заниматься собой перед теплым временем года: 7% увеличивают интенсивность и частоту тренировок, 8% начинают уделять больше внимания ЗОЖ в целом, а 20% начинают следить за питанием и садятся на диету.

Так, согласно опросу, среди тех респондентов, кто регулярно занимается спортом, 41% отметили улучшение настроения, 39% — стабилизацию веса, 35% — повышение работоспособности. Кроме того, у 32% благодаря фитнесу наладился сон, а у 24% снизился стресс.

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