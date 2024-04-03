Директора филиала «Россетей» в Дагестане арестовали на 2 месяца

Директор филиала «Россети Северный Кавказ» в Дагестане Магомедхабиб Мухумаев арестован на два месяца после прошедших обысков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

«Суд в Махачкале постановил избрать в отношении Магомедхабиба Мухумаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — поделилась Мамаева.

До этого в Дагестане был задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» Мухумаев по подозрению в мошенничестве.

В Махачкале также прошли обыски в здании «Дагэнерго». В компании уточняли, что мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении Мухумаева, не имеют отношения к работе на посту директора филиала «Дагэнерго» и относятся к деятельности организации, где он работал в прошлом.

Ранее в Дагестане арестовали двоих задержанных в ходе КТО.