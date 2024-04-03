Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директора филиала «Россетей» в Дагестане арестовали на 2 месяца

Директор «Россетей» в Дагестане арестован на два месяца после обысков

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Директор филиала «Россети Северный Кавказ» в Дагестане Магомедхабиб Мухумаев арестован на два месяца после прошедших обысков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

«Суд в Махачкале постановил избрать в отношении Магомедхабиба Мухумаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — поделилась Мамаева.

До этого в Дагестане был задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» Мухумаев по подозрению в мошенничестве.

В Махачкале также прошли обыски в здании «Дагэнерго». В компании уточняли, что мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении Мухумаева, не имеют отношения к работе на посту директора филиала «Дагэнерго» и относятся к деятельности организации, где он работал в прошлом.

Ранее в Дагестане арестовали двоих задержанных в ходе КТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами