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Уроженца Таджикистана задержали за то, что он домогался московской школьницы

В Москве 37-летнего охранника ГСК задержали за домогательства в отношении девочки

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Pixabay

Охранника московского гаражно-строительного кооператива подозревают в домогательствах по отношению к 12-летней девочке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в парке «Фруктовый». До этого полицейские получили информацию о том, что к местным детям пристает мужчина. На месте они заметили 12-летнюю девочку. По ее словам, неизвестный азиатской внешности пытался познакомиться с ней, обнимал и прижимал к себе. Ребенку удалось вырваться.

В результате правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого. Им оказался охранник, который является уроженцем Узбекистана. Мужчину отправили под арест. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия.

До этого на Ставрополье пара надругалась на двухлетней девочкой. Женщина и мужчина сняли происходящее на камеру, после чего стали требовать у семьи ребенка деньги. В противном случае пара обещала опубликовать кадры в интернете.

Ранее в Петербурге задержали гражданина Индии, пристававшего к девочкам в магазинах.

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