Мужчина притворялся школьницей, чтобы получить обнаженные фото от российского подростка

В Ленинградской области задержан охранник, который выдавал себя за девочку-подростка и просил школьника отправлять ему обнаженные фото. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Во второй половине 2023 года охранник универсама из Тихвин познакомился во «ВКонтакте» с 13-летним мальчиком. Мужчина вел секс-переписку от лица 15-летней девушки по имени Алина. Взрослый стал отправлять несовершеннолетнему фото женских половых органов и упрашивал его сделать собственные снимки в обнаженном виде.

В какой-то момент ему удалось склонить ребенка к изготовлению таких фото. Однако 2 апреля к злоумышленнику пришли правоохранители. Они провели обыск и изъяли смартфон и ноутбук, на которых хранились порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Педофила задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Ранее мужчину, пытавшегося похитить ребенка, осудили на 18 лет за хранение детской порнографии.