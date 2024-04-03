Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Детского омбудсмена встревожил ответ «Алисы» на вопрос по «Маше и медведю»

Омбудсмен Митянина обеспокоилась ответом «Алисы» на вопрос по «Маше и медведю»

close
100%
Анимационная студия «Анимаккорд»

Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство ответом колонки «Алиса» на вопрос, касающийся мультфильма «Маша и медведь». Об этом сообщает РИА Новости.

Митянина подчеркнула, что обеспокоена бесконтрольным влиянием информационных технологий на детей.

По словам детского омбудсмена, ее, как и многих детей, всегда интересовал вопрос, почему персонаж мультфильма Маша живет одна в лесу с медведем.

«Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни», — поделилась Митянина.

До этого турецкая актриса, известная ролью Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», Мерьем Узерли устроила день рождения для дочери в стиле российского мультфильма «Маша и медведь».

Ранее были названы самые популярные персонажи для детских праздников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами