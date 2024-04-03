Детского омбудсмена встревожил ответ «Алисы» на вопрос по «Маше и медведю»

Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство ответом колонки «Алиса» на вопрос, касающийся мультфильма «Маша и медведь». Об этом сообщает РИА Новости.

Митянина подчеркнула, что обеспокоена бесконтрольным влиянием информационных технологий на детей.

По словам детского омбудсмена, ее, как и многих детей, всегда интересовал вопрос, почему персонаж мультфильма Маша живет одна в лесу с медведем.

«Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни», — поделилась Митянина.

До этого турецкая актриса, известная ролью Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», Мерьем Узерли устроила день рождения для дочери в стиле российского мультфильма «Маша и медведь».

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