В Луганске россиянин попал в реанимацию после избиения тремя мужчинами

В Луганске троих мужчин подозревают в избиении местного жителя. Об этом сообщает старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская в социальных сетях.

Инцидент произошел в центре города. По версии правоохранителей, несколько человек избили местного жителя и быстро ушли. Причина конфликта на данный момент неизвестна.

В результате мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Правоохранители оперативно разыскали подозреваемых.

«Несмотря на то, что они спешно покинули место преступления, их личности и местонахождение были установлены в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками МВД по ЛНР», – поделилась Марковская.

Всем подозреваемым предъявлено обвинение. На данный момент они находятся под арестом.

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