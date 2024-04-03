В Фонде развития промышленности рассказали о мерах господдержки российских предприятий

Правительство России гибко и оперативно реагирует на вызовы, стоящие перед промышленностью, экономикой и страной, считают в Фонде развития промышленности (ФРП).

В организации напомнили, что во время пандемии по инициативе правительства была запущена программа финансирования широкого спектра антиковидной продукции.

В 2022 году в ответ на уход зарубежных производителей автокомплектующих была запущена программа «Автокомпоненты», что позволило кратно увеличить финансирование проектов по созданию новых производств в этой сфере, подчеркнули в ФРП.

«Наша цель — создание и развитие импортозамещающих производств — современных, технологичных, конкурентоспособных. ФРП предоставляет промышленникам «длинные и дешевые» деньги на производство востребованной отечественной продукции, автокомпонентов, станков, повышение производительности труда и многого другого», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор ФРП Роман Петруца.

Он назвал предоставляемые фондом условия займов уникальными — 3% и 5% годовых на суммы от 5 млн до 5 млрд рублей сроком до 7 лет.

Глава организации уточнил, что за время работы ФРП профинансировал более 1,5 тыс. промышленных проектов на общую сумму 524 млрд рублей.

«По более 800 проектам, профинансированным ФРП, уже запущены новые производства или увеличен выпуск продукции», — добавил Петруца.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отчитался в Госдуме о работе кабмина. В своем докладе председатель правительства напомнил, что в конце 2022 года президент РФ Владимир Путин обозначил шесть ключевых задач для федеральных министров. Одна из этих задач — достижение технологического суверенитета страны.

По словам Михаила Мишустина, развитие производства приоритетной продукции происходит за счет эффективно выстроенных мер господдержки.

Среди них премьер-министр назвал механизм кластерной инвестиционной платформы, промышленную ипотеку и займы Фонда развития промышленности.