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Задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» за мошенничество

В Дагестане задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» Мухумаев

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Global Look Press

Правоохранители задержали в Дагестане директора филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, Мухумаева допрашивают по делу о о мошенничестве.

До этого в Махачкале прошли обыски в здании «Дагэнерго».

В Дагестане 31 марта в ходе спецоперации спецназ ФСБ задержал четырех человек, которые «снабжали деньгами и оружием» устроивших теракт в концертном зале в Подмосковье. На допросе один из них рассказал, что оставлял в схроне в Мытищах оружие для «ребят, которые нападали» на «Крокус Сити Холл». Задержанные также готовили теракт в Каспийске.

Также «Коммерсантъ» писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает разрешить сетевым компаниям включать в тарифы на передачу электроэнергии долги обанкротившихся гарантирующих поставщиков (ГП).

Ранее в Дагестане арестовали двоих задержанных в ходе КТО.

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