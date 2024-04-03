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Россиянин напал с ножом на пассажиров автобуса

Go31: в Белгороде полиция задержала напавшего с ножом на пассажиров автобуса

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В Белгороде напали на пассажиров одного из автобусов. Об этом сообщил новостной портал Go31.

По данным журналистов, местный житель с ножом атаковал людей. Злоумышленника удалось скрутить водителю и другим пассажирам, однако ему удалось вырваться, после чего его задержали подоспевшие на место происшествия полицейские.

Как уточнили в региональном УМВД, нападавший на людей вел себя неадекватно. В настоящее время силовики проводят доследственную проверку по факту происшествия.

31 марта сообщалось о происшествии в «Халяль-кафе», которое расположено возле Соборной мечети в Сургуте. Между двумя посетителями произошел конфликт на бытовой почве. В результате пьяный сургутянин напал на оппонента с ножом и порезал ему руку в районе ладони.

Личность агрессора удалось установить. Его доставили в отдел полиции.

25 марта в Ленобласти задержали мужчину по подозрению в поножовщине, в ходе которой он порезал соседей по коммуналке.

Ранее стало известно об инциденте в Петербурге, в ходе которого 48-летняя женщина ударила возлюбленного ножом в спину после пьяной ссоры.

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