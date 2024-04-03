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Раненная при обстреле ВСУ жительница Теткино скончалась в больнице

Старовойт: жительница Теткино умерла от ран, полученных при обстреле ВСУ

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Жительница поселка Теткино в Курской области, которая пострадала при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) 31 марта, умерла в стационаре. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Жительница поселка Теткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что врачи боролись за жизнь женщины до последнего. Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Накануне Старовойт сообщил о работе сил ПВО в Курской области. По его словам, система ПВО сбила украинский беспилотник. Чиновник также напомнил, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя, они могут быть опасны.

До этого стало известно, что две трети жителей покинули поселок Теткино из-за атак со стороны Украины.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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