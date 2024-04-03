СК возбудил дело после аварии с поездом и автобусом в Ярославской области

Западный межрегиональный СУ на транспорте СК России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после аварии с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Следствие установило, что монтер пути 3-го разряда был незаконно допущен к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду. Он не прошел необходимого обучения. В результате его действий пассажирский поезд «на регулируемом охраняемом железнодорожном переезде перегона станции Берендеево – Шушково Северной железной дороги в Ярославской области столкнулся с пассажирским автобусом».

До этого в пресс-службе Следственного комитета сообщали, что монтер пути задержан после столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде станции станции Берендеево в Ярославской области.

Ранее монтер пути признал вину в ДТП автобуса с поездом в Ярославской области.