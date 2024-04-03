Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело после аварии с поездом и автобусом в Ярославской области

СК возбудил дело о халатности после аварии с поездом в Ярославской области

close
100%
МЧС России

Западный межрегиональный СУ на транспорте СК России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после аварии с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Следствие установило, что монтер пути 3-го разряда был незаконно допущен к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду. Он не прошел необходимого обучения. В результате его действий пассажирский поезд «на регулируемом охраняемом железнодорожном переезде перегона станции Берендеево – Шушково Северной железной дороги в Ярославской области столкнулся с пассажирским автобусом».

До этого в пресс-службе Следственного комитета сообщали, что монтер пути задержан после столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде станции станции Берендеево в Ярославской области.

Ранее монтер пути признал вину в ДТП автобуса с поездом в Ярославской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами