В СПЧ надеются, что следователи найдут Седу Сулейманову живой

Член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева предполагает, что уголовное дело о пропаже чеченки Седы Сулеймановой возбуждено по статье 105 — убийство. Об этом она заявила в разговоре с «Газетой.Ru». Меркачева отметила, что рада вниманию Следственного комитета — ситуацию с девушкой, которую родственники увезли из Петербурга в Чечню, перестали замалчивать.

«Как я полагаю, и как должно быть по закону — это должна быть 105-я статья — убийство. Даже если она найдется, дело возбуждается по этой статье. Я очень рада, что перестали замалчивать эту беду. До этого было ощущение, что они просто делают вид, что ничего не происходит. Потому что на запросы, которые я посылала и в МВД, и в Генеральную прокуратуру — сначала молчание было, а потом очень странные отписки. И вот наконец мне сообщили, что [дело] передали в прокуратуру Чечни, потом они якобы опять передали в МВД. В общем, друг другу все это передавали. После этого я предприняла еще ряд шагов для того, чтобы обозначить, что это серьезная история с Седой. У нас в СПЧ еще один есть человек, который очень волновался за судьбу Седы — это преподаватель одного из известных вузов, не буду его называть. Студенты задавали ему вопрос, почему так произошло, что никому не интересна пропажа молодой девушки. И мы вместе с ним начали вторую волну борьбы за то, чтобы выяснить судьбу Седы», — рассказала Меркачева.

Член СПЧ надеется, что Седа Сулейманова жива. Меркачева подчеркнула, что семья Седы должна сохранять человечность и помнить, что ислам не допускает насилия.

«Я не питаю больших надежд по поводу того, что с ней все благополучно, но очень хочется верить, что она хотя бы жива. Потому что одно дело, если ее удерживают. Хочется надеяться на то, что все-таки ее семья не потеряла человечность, и что для них принципы кровной мести будут на самом последнем плане, а на первом будет любовь. Я узнавала, что прописывает Коран в таких случаях — нигде не говорится, что нужно совершать насилие. Неважно, как ведет себя ребенок. Вообще Коран это напрямую запрещает. Поэтому эти люди, если бы они глубоко изучали веру, не стали бы инициаторами ее и похищения, и всего остального. И я очень надеюсь, что они это понимают сейчас, и что они, даже если ее удерживают, то отпустят. Мне кажется, не должно было произойти крайней ситуации. Я действительно очень хочу верить, что она жива», — заключила она.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова покинула свой дом после ссоры с семьей, которая настаивала на том, чтобы выдать ее замуж против ее воли. Она переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года Сулейманову нашли родственники, которые угрожали ей и требовали вернуться обратно. Позднее полицейские забрали девушку из ее жилья, обвинив в краже, и передали чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев позже публиковал видео, показав, что Сулейманова находится дома с семьей. Он заявил, что она чувствует себя хорошо и рада быть рядом с семьей. Однако на видео Сулейманова ничего не говорила. После этого девушка на полтора года пропала из поля зрения друзей, правозащитников и СМИ.

7 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на два независимых источника в правозащитной среде сообщил, что Седу Сулейманову, которую насильно вернули из Петербурга в Чечню, могли убить родственники.

Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к генпрокурору и главе Следственного комитета с просьбой проверить информацию о пропаже девушки. В среду, 3 апреля, правозащитники сообщили, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пропажи Сулеймановой.

Ранее подруга Седы Сулеймановой рассказала, что та не выходила на связь с августа 2023 года.