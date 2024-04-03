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Мусульманам в Москве рекомендовали отмечать Ураза-байрам в домашних условиях

Власти Москвы рекомендовали мусульманам молиться дома в Ураза-байрам

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московские власти рекомендовали мусульманам в день празднования Ураза-байрама «совершать праздничную молитву в домашних условиях». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на документ департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Департамент направил письмо столичным префектам, где попросил довести до мусульман информацию о действующих в столице ограничениях на фоне мусульманского праздника.

До мусульман попросили довести информацию, в том числе через работодателей, об онлайн-трансляциях богослужений. Отдельное внимание просят уделить мигрантам, прибывшим из Центральной Азии.

Представители пресс-службы департамента рассказали «Осторожно, новости», что рекомендации связаны с терактом в «Крокус Сити Холле».

В прошлый годы праздничный намаз проходил на шести площадках Москвы.

Первый день месяца поста Рамадан наступил 11 марта. Ураза-байрам (праздник разговения) придется на 10 апреля.

Ранее в Чечне назвали фейком письмо Кадырова о строительстве мечети на месте «Крокуса».

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