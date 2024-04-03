Мишустин: Запад уже не поможет России, как в девяностые

России нельзя отказываться от заимствований, резервов и бюджетного правила, рассчитывать нужно только на себя. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого передает РИА Новости.

«Нельзя отказываться от госзаимствований, долг — это актив, надо его правильно использовать, чтобы он работал на страну. Текущий безопасный уровень госдолга — где-то 17% ВВП. Посмотрите на наших бывших в кавычках партнеров или на наших сегодняшних партнеров — там все совершенно по-другому обстоит», — заявил премьер.

Он напомнил, что Россия уже проходила это в 1990-е годы. По его словам, тогда жили в надежде на то, что Запад не бросит, поможет. «Сегодня, надеюсь, ни у кого нет никаких иллюзий. Рассчитывать нам нужно только на себя», — заключил Мишустин.

До этого Мишустин заявил, что Западу не удалось устроить России торговую блокаду. По словам премьера, сейчас для России одним из приоритетов является расширение торговых связей с дружественными странами.

Он отметил, что снижение товарооборота со странами Европейского союза привело к тому, что доля дружественных РФ стран в нем выросла до 77%. Так, увеличились объемы торговли с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Турцией, Белоруссией, Латинской Америкой, Казахстаном и Африкой.

На выступлении перед депутатами Госдумы Мишустин также сообщил, что рост российского ВВП в 2023 году составил 3,6%, что в два раза выше среднего показателя у стран с развитой экономикой.

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