Российские врачи спасли 31-летнюю курильщицу с инсультом

Врачи сосудистого центра Ступинской больницы спасли 31-летнюю женщину с ишемическим инсультом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентка поступила в больницу с нарушением речи и двигательных функций. Врачи провели диагностику и нашли закупоренную тромбом среднемозговую артерию, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Медики провели срочную операцию, во время которой удалили 3-миллиметровый тромб. По словам врачей, к женщине практически сразу вернулись речь и подвижность.

«Инсульт сейчас значительно помолодел. Самые частые его появления связаны с генетическими факторами, врожденными аномалиями сердца и сосудов. Однако влияние оказывают и вредные привычки, например курение, которым увлекалась наша пациентка», — рассказал врач больницы Петр Золотарев.

Пациентка пришла в норму, ее выписали на амбулаторное лечение.

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