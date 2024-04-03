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Россияне назвали подсолнечное масло самым качественным продуктом

Российские потребители назвали подсолнечное масло самым качественным продуктом

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Kim Hong-Ji/Reuters

По мнению российских потребителей, подсолнечное масло является одним из самых качественных продуктов питания на отечественном рынке. Об этом «Ридусу» сообщили в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) — структурном подразделении Роскачества. При этом, по данным ЦИПП, молочная и мясная продукция, а также ряд других товаров вызывают нарекания.

При этом специалисты подчеркивают, что опираться исключительно на мнение потребителей неправильно. В реальности картина может оказаться совершенно иной.

«В одной категории продукции потребители не видят проблем, но в действительности их много, в другой потребители считают, что проблем может быть много, но в действительности эта продукция очень качественная. Поэтому эксперты Роскачества проводят исследования не только той продукции, которую потребители чаще остальной просят проверить», — объяснили в ЦИПП.

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь до этого заявил, что в российских магазинах стоит начать указывать наценку на товары относительно закупочной стоимости социально значимых товаров, чтобы не допустить спекулятивного роста цен на них.

По его словам, предложение связано с тем, что за последние два года цены на продукты в стране существенно выросли.

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