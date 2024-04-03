На энергоподстанции в Подольске произошло возгорание, в части города пропало электричество

На энергоподстанции в Подольске Московской области произошло возгорание, в нескольких районах города пропало электричество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, из строя вышел масляный выключатель.

В Подольске также были обесточены троллейбусы. Власти, как пишет Mash, обещали все починить в течение часа.

Местный Telegram-канал пишет, что на подстанции произошел взрыв. Там произошло замыкание, затем очевидцы увидели вспышку и черный дым.

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