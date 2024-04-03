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В Махачкале прошли обыски в здании «Дагэнерго»

ТАСС: правоохранители проводят обыски в здании «Дагэнерго» в Махачкале

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Global Look Press

Правоохранители проводят обыски в «Дагэнерго» в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в компании «Россети Северный Кавказ», чьим филиалом является дагестанская организация.

Агентство также сообщало об обысках в доме гендиректора организации Магомедхабиба Мухумаева.

В компании уточнили, что мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении Мухумаева, не имеют отношения к работе на посту директора филиала «Дагэнерго» и относятся к деятельности организации, где он работал в прошлом.

В Дагестане 31 марта в ходе спецоперации спецназ ФСБ задержал четырех человек, которые «снабжали деньгами и оружием» устроивших теракт в концертном зале в Подмосковье. На допросе один из них рассказал, что оставлял в схроне в Мытищах оружие для «ребят, которые нападали» на «Крокус Сити Холл». По данным ФСБ, задержанные также готовили теракт в Каспийске. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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