Число погибших во время землетрясения на Тайване возросло

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти. Об этом сообщил портал «Чжунши синьвэньван».

По данным издания, число раненых в результате стихийного бедствия выросло до 821.

3 апреля на Тайване было зафиксировано сильнейшее землетрясение за последние 25 лет. Метеорологическая служба государства сообщила о землетрясении магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 18 километрах к юго-западу от города Хуаляня. На острове обрушились по меньшей мере 26 зданий. Последний раз землетрясение подобной мощности произошло на острове в 1999 году.

В результате землетрясения без электричества остаются более 87 тысяч домохозяйств по всему Тайваню. В Хуаляни разрушено несколько зданий, под завалами которых могут находиться люди.

Здание завода по производству пластмассы обрушилось в городе Синьбэй на севере страны, крупнейший в мире производитель полупроводников тайваньская TSMC начала эвакуацию сотрудников с некоторых заводов.

Ранее стало известно, что на Тайване сотни людей оказались заблокированы в горах после землетрясения.