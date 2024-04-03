Стюардесса потеряла сознание на борту самолета во время полета

Стюардесса потеряла сознание во время полета из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, Boeing-738 вечером 2 апреля вылетел из Пулково рейсом в Красноярск. На борту было 162 пассажира и пять членов экипажа. Примерно через час пути старшей бортпроводнице стало плохо. Девушка внезапно потеряла сознание.

Пилот решил вернуться в Петербург. Он развернулся в районе города Вельска Архангельской области и направился обратно. Около 22:15 стюардессу уже осматривали врачи в Пулково.

Предварительно, ей поставили диагноз «пищевое отравление». Девушку госпитализировали.

Пассажиров вернувшегося борта отправили в Красноярск следующим рейсом.

До этого в аэропорту Сургута житель Иркутской области выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы не опоздать на рейс. Вместо того, чтобы пройти к воротам, иркутянин выбежал из здания аэропорта, перебрался через забор, ограждающий взлетно-посадочное поле, и напрямую направился к посадочному трапу, где был задержан сотрудниками аэропорта.

Ранее пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва устроила стриптиз в самолете.