Восемь детей остались круглыми сиротами после теракта в «Крокусе»

Восемь детей остались круглыми сиротами после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, слова которой передает РИА Новости.

«Мы тогда стали просто просматривать списки и выявили сразу восемь детей, которые остались круглыми сиротами», — заявила омбудсмен.

По ее словам, для помощи детям и их семьям открыли оперативный штаб, в который поступали запросы на оформление опеки, на срочную гуманитарную помощь, на разъяснения.

Она отметила, что сейчас фокус внимания института уполномоченных — на помощи сиротам. По последним данным омбудсмена, среди пострадавших при теракте семь детей: двое лечатся дома, пять — в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее трое детей пострадали при стрельбе в школе в Финляндии.