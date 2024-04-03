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Учителям Московской области начали выплачивать компенсацию за аренду жилья

«360»: учителя Подмосковья начали получать компенсацию за аренду жилья

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Подмосковным учителям начали выплачивать компенсацию за аренду жилья, размер которой составляет 20 тыс. рублей, для этого педагоги должны соответствовать определенным критериям. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказала учитель средней школы № 12 городского округа Балашиха Яна Баранова.

«У педагога и членов его семьи не должно быть в Московской области жилья в собственности. <…> Также есть критерий по специализации», — сообщила она.

По ее словам, заявление можно подать на официальном сайте московских госуслуг, к нему нужно собрать необходимые документы. На рассмотрение заявки уходит около двух недель, уточнила Баранова. Учитель добавила, что компенсацию выплачивают до года, каждый месяц педагог будет получать по 20 тыс. рублей.

Заместитель директора управления аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова до этого рассказала «Газете.Ru», что россияне могут сэкономить на аренде жилья, если подберут вариант в удаленных районах города. Второй способ сэкономить на аренде — снять жилье в складчину, добавила она.

Ранее сообщалось, что людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья.

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