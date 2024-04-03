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Верховный суд перенес рассмотрение жалобы на приговор Владимиру Кара-Мурзе* за госизмену

Верховный суд 17 апреля проверит законность приговора Кара-Мурзе

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Верховный суд (ВС) России перенес на 17 апреля рассмотрение кассационной жалобы на приговор журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом), которого приговорили к 25 годам колонии по делу о государственной измене и другим преступлениям. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассмотрение жалобы на приговор осужденному Кара-Мурзе отложено на 17 апреля», — сказала адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, Кара-Мурза отправил из колонии текст, в котором изложил свою позицию по поводу приговора, чтобы он был прочитан в суде, однако Верховный суд еще не получил это послание, «решил дождаться и перенес заседание».

В данный момент Кара-Мурза отбывает наказание в омской ИК-7 за фейки, государственную измену и участие в работе нежелательной организации. Суд приговорил его к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Вину подсудимый не признает ни по одному из пунктов обвинения.

1 декабря 2023 года Кара-Мурзу оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

Ранее Евросоюз осудил приговор Кара-Мурзе, назвав его «возмутительно суровым».

*  признан в РФ иностранным агентом
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