Стало известно о новых «спрямленных» схемах посадки в аэропортах Москвы

Специалисты ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (национальный провайдер аэронавигационного обслуживания, подведомственна Росавиации) и группы «Аэрофлот» разработали новые схемы захода самолетов на посадку в Московской воздушной зоне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя авиакомпании.

В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что новые сокращенные схемы посадки используются авиакомпаниями группы с 21 марта и позволяют экономить до пяти минут полетного времени, а также обладают «ощутимым экономическим эффектом».

Для «Аэрофлота» экономия топлива составит более 18,6 тыс. т, ⁠для «России» — 7,4 тыс. т, для лоукостера «Победа» — 5,6 тыс. т. В авиакомпании подчеркнули, что такая мера также сократит «негативное влияние углеродного следа на окружающую среду».

В Госкорпорации по ОрВД РБК подтвердили, что с 19 марта введены маршруты прибытия для аэродромов Внуково и Шереметьево. Однако в организации уточнили, что маршруты могут быть использованы исключительно для расчета топлива и не применяются для целей навигации».

Сейчас короткую схему захода самолетов «узаконили». Источник издания в «Аэрофлоте» пояснил, что теперь заливать топлива на рейс необходимо меньше, тогда как ранее его всегда заливали с учетом длинного захода.

28 марта стало известно, что «Аэрофлот» начал переход с iPad на российские планшеты. Компания запланировала поставку отечественных планшетных устройств с операционной системой «Аврора» еще в 2023 году по программе импортозамещения. По итогам процедуры был выбран поставщик планшетов на платформе F+.

20 марта в «Аэрофлоте» заявили, что в новом летнем сезоне, который будет действовать с 31 марта по 26 октября, группа предложит пассажирам 269 направлений, что на 7% больше, чем в летнем расписании 2023 года.

Ранее самолет с 15 пассажирами выкатился за пределы ВПП.