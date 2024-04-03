Замкомандира отряда «Эспаньола» поделился боевым опытом со студентами-казаками

В подготовке бойцов спецподразделений большую роль играет психологическая составляющая — через боль тренировок человек идет к повышению психологической устойчивости. Об этом на встрече со студентами казачьего бакалавриата Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) имени Разумовского заявил замкомандира отряда спецназначения «Эспаньола», инструктор по снайперской подготовке с позывным Ярый, которого цитирует пресс-служба вуза.

Встреча прошла на учебной площадке, в электронном стрелковом клубе вуза.

Замкомандира подразделения пообщался с ребятами, оценил возможности электронного стрелкового тренажера, поделился боевым опытом и рассказал о своей работе.

«Мы делаем сверхлюдей из простых парней. Есть у меня в подчинении и девчонки, они решают задачи, которые не каждый мужчина может выполнить», — заверил инструктор.

Он сообщил, что первое время тренировки проходят без оружия.

«Бойцы должны понять, что в их жизни оно не играет ключевую роль», — пояснил спецназовец.

Также замкомандира рассказал о том, как правильно тренироваться, показал упражнения для повышения меткости стрельбы и развеял миф о романтичности снайперского дела.

По его словам, снайпер не может просто взять оружие и стрелять.

«Быть снайпером — это не романтика: выстрелил — и уполз. Это тяжелая работа, напряжение для мозга прежде всего. Ты выдвинулся на позицию, чтобы через прицел наблюдать за полем боя. Можно весь день просидеть в неудобном положении», — пояснил он.

В беседе участвовал также преподаватель по тактико-специальной подготовке МГУТУ Юрий Хожайнов. Он отметил, что в жизни человек сталкивается со многими трудностями. Преодолеть их и повысить стрессоустойчивость поможет развитие концентрации внимания, скорости реакции, физической выносливости и психологической стабильности, добавил представитель вуза.