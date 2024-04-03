Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замкомандира отряда «Эспаньола» поделился боевым опытом со студентами-казаками

Спецназовец рассказал студентам-казакам о подготовке бойцов особого назначения

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

В подготовке бойцов спецподразделений большую роль играет психологическая составляющая — через боль тренировок человек идет к повышению психологической устойчивости. Об этом на встрече со студентами казачьего бакалавриата Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) имени Разумовского заявил замкомандира отряда спецназначения «Эспаньола», инструктор по снайперской подготовке с позывным Ярый, которого цитирует пресс-служба вуза.

Встреча прошла на учебной площадке, в электронном стрелковом клубе вуза.

Замкомандира подразделения пообщался с ребятами, оценил возможности электронного стрелкового тренажера, поделился боевым опытом и рассказал о своей работе.

«Мы делаем сверхлюдей из простых парней. Есть у меня в подчинении и девчонки, они решают задачи, которые не каждый мужчина может выполнить», — заверил инструктор.

Он сообщил, что первое время тренировки проходят без оружия.

«Бойцы должны понять, что в их жизни оно не играет ключевую роль», — пояснил спецназовец.

Также замкомандира рассказал о том, как правильно тренироваться, показал упражнения для повышения меткости стрельбы и развеял миф о романтичности снайперского дела.

По его словам, снайпер не может просто взять оружие и стрелять.

«Быть снайпером — это не романтика: выстрелил — и уполз. Это тяжелая работа, напряжение для мозга прежде всего. Ты выдвинулся на позицию, чтобы через прицел наблюдать за полем боя. Можно весь день просидеть в неудобном положении», — пояснил он.

В беседе участвовал также преподаватель по тактико-специальной подготовке МГУТУ Юрий Хожайнов. Он отметил, что в жизни человек сталкивается со многими трудностями. Преодолеть их и повысить стрессоустойчивость поможет развитие концентрации внимания, скорости реакции, физической выносливости и психологической стабильности, добавил представитель вуза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами