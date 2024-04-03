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В Петербурге поймали банду подростков-мигрантов, нападавшую на местных жителей

В Петербурге задержали подростков-мигрантов, нападавших на местных жителей

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Кадр из виде/Телеграм-канал «Следком»

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела по статьям «хулиганство», «возбуждение ненависти и вражды» в отношении банды подростков, нападавшей на местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В рамках уголовного дела были задержаны 16 фигурантов в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых есть уроженцы Таджикистана и Азербайджана.

Правоохранительные органы установили, что подростки систематически провоцировали драки в общественных местах, снимали это на камеру, а затем размещали видео в социальных сетях.

Один из соучастников успел скрыться от следствия в Республике Азербайджан, где был задержан местными стражами правопорядка и доставлен в Санкт-Петербург.

«В ходе следствия выявлены около 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России, 42 из них выдворены за пределы России, остальные привлечены к административной ответственности», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Дело передано для утверждения обвинительного заключения и в ближайшее время направится для рассмотрения в суде.

Ранее в МВД назвали число нелегалов, которых выдворили из РФ в 2023 году.

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