В Петербурге поймали банду подростков-мигрантов, нападавшую на местных жителей

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела по статьям «хулиганство», «возбуждение ненависти и вражды» в отношении банды подростков, нападавшей на местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В рамках уголовного дела были задержаны 16 фигурантов в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых есть уроженцы Таджикистана и Азербайджана.

Правоохранительные органы установили, что подростки систематически провоцировали драки в общественных местах, снимали это на камеру, а затем размещали видео в социальных сетях.

Один из соучастников успел скрыться от следствия в Республике Азербайджан, где был задержан местными стражами правопорядка и доставлен в Санкт-Петербург.

«В ходе следствия выявлены около 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России, 42 из них выдворены за пределы России, остальные привлечены к административной ответственности», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Дело передано для утверждения обвинительного заключения и в ближайшее время направится для рассмотрения в суде.

Ранее в МВД назвали число нелегалов, которых выдворили из РФ в 2023 году.