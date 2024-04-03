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Мать подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования

Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования пострадавшим

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мать десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева назвала произошедший теракт страшным горем. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина заявила, что как мать выражает соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой трагедии.

1 апреля Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоду. Он обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По решению суда он отправлен в СИЗО до 22 мая. Заседание проходило в закрытом режиме.

По данным Следственного комитета РФ, мужчина за несколько дней до теракта со своей банковской карты перечислял подельнику средства на жилье.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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