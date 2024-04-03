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В России за день зафиксировали более 60 температурных рекордов

Синоптик Тишковец: в России 2 апреля было установлено 66 температурных рекордов

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Depositphotos

За вторник, 2 апреля, в России зафиксировали 66 температурных рекордов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, из числа рекордов 17 зафиксировали в областных центрах России. Самая высокая температура была в Крыму, в Джанкое — +31°C.

До этого в столичном главке МЧС предупредили, что в Москве 3 апреля объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра. В ведомстве пояснили, что, согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, в российской столице ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду. Непогода продлится до 21 часа.

Спасатели рекомендовали водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее жителей ряда регионов РФ предупредили об аномально холодной погоде.

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