В Москве ожидается сильный ветер 3 апреля

В Москве 3 апреля объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра в среду. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

В ведомстве пояснили, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в столице ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду. Непогода продлится до 21 часа.

Спасатели рекомендовали водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

До этого главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в районе города Тихвин, который расположен на юго-востоке Ленинградской области, в этот день ожидается гроза. По его словам, в этот день в регионе «сойдутся все погодные сезоны». В частности, на северо-западе Ленинградской области прогнозируется похолодание до -2°C. При этом на юго-востоке региона температура воздуха составит от +13°C до +16°C.

Ранее жителей ряда регионов РФ предупредили об аномально холодной погоде.