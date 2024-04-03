Китайская газета уточнила число пострадавших в результате землетрясения на Тайване

Число погибших во время землетрясения на Тайване возросло до четырех человек. Об этом сообщила газета China Times со ссылкой на пожарную службу.

Также в результате стихийного бедствия пострадали 97 человек, отметило издание.

До этого глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. По его словам, толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях.

Отмечается, что 25 лет назад в тайваньском городе Цзицзи случилось землетрясение магнитудой 7,3. Тогда пострадали свыше 11 тысяч человек.

Вооруженные силы Тайваня активно участвуют в операциях по спасению после мощного землетрясения на острове. Согласно заявлению ведомства, вторая оперативная зона направила свои войска для предоставления помощи в чрезвычайных ситуациях. Министерство также объявило о создании центра реагирования, который будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.

Ранее цунами достигло побережья японских островов Исигаки и Ёнагуни.